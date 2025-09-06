◆プロボクシング ▽ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＩＢＦ、ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 井上尚弥―ムロジョン・アフマダリエフ▽ＷＢＯ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 武居由樹―クリスチャン・メディナ▽ＷＢＡ世界ミニマム級（４７・６キロ以下）王座決定戦１２回戦 高田勇仁―松本流星（９月１４日、名古屋・ＩＧアリーナ）

世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝が６日、横浜市の所属ジムで東洋太平洋フェザー級王者・中野幹士（３０）＝帝拳＝と５ラウンドのスパーリングを行い、ＷＢＡ世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（３０）＝ウズベキスタン＝との防衛戦へ向けたスパーリングを打ち上げた。

所属ジムの大橋秀行会長（６０）は「世界戦に向けての最後のスパーリングが終了しました！ 中野幹士（帝拳）と５Ｒのスパーリング 今回は１２０Ｒのスパーリングを行いました 今回はパートナーのレベルの高さ スパーリングの出来 全て最高の出来で終了しました 試合が楽しみでしかありません」と報告。 さらに、スパーリングを行った元ＷＢＡ＆ＩＢＦ世界同級統一王者マーロン・タパレス（３３）＝フィリピン＝ほか、帝拳ジムの中野、日本バンタム級王者・増田陸（２７）、ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーバンタム級王者・村田昴（２８）、ＷＢＯアジアパシフィック・フェザー級王者・藤田健児（３１）の全５選手の名前を挙げ、「本当にありがとうございました」と感謝した。

井上は「キャリア最大の強敵」と警戒するアフマダリエフとの対戦へ、７月下旬から約１か月間、２３年４月にアフマダリエフに唯一の黒星をつけたタパレスとのスパーリングを敢行。井上自身も２３年１２月に４団体王座統一戦で対戦し１０回ＫＯで下している“戦友”タパレスから、アフマダリエフ対策の手がかりを得た。

タパレスだけでなく、名門・帝拳ジムが誇る４人のサウスポー地域王者と拳を交えた。

８月上旬には帝拳ジムでプロ入り後初、１３年ぶりとなる出稽古を敢行。増田、藤田とスパーリングを行った。また、大橋ジムで中野、村田ともスパーリングを行い、アフマダリエフ戦へ向け合計１２０ラウンドのスパーリングを重ねた。

過去最強のサウスポーパートナー陣とのスパーリングに、井上は２日の公開練習で「今回はスパーリングパートナー、スパーリング内容を含め、トータル的にすごくいい内容でここまでトレーニングを積めてきた」と「過去イチ」の成果を実感していた。

戦績は井上が３０戦全勝（２７ＫＯ）、アフマダリエフが１５戦１４勝（１１ＫＯ）１敗。