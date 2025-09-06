元ばんばんざい・流那、『TGC』産後初のランウェイ ランジェリー姿披露
人気ユーチューバーグループ「ばんばんざい」元メンバーの流那（るな）が6日、埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催された『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN／WINTER』に出演。産後初のランウェイとなった。
【全身ショット】ママになっても…抜群のスタイルを披露した流那
7月に第1子女児出産を報告していた流那は、自身がプロデュースするランジェリーブランド「Lulumerry」ステージに登場。ピンクのレースがかわいらしさを加えるランジェリーに白シャツをさらりと羽織ってランウェイを歩いた。
41回目となる『TGC』のテーマは「BEYOND TOGETHER！〜『共に創る』のさらにその先へ〜」。多数のモデル・俳優たちが最新の秋冬ファッションを披露し、メインアーティストにはFRUITS ZIPPER、ME:I、WILD BLUEらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
