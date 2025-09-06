◇女子ゴルフツアー ゴルフ5レディース第1日（2025年9月6日 千葉県 ゴルフ5カントリーオークビレッヂ＝6505ヤード、パー72）

第1ラウンドが行われ、ツアー1勝の稲垣那奈子（25＝三菱電機）が9バーディー、1ボギーの64をマークし、首位に立った。自己ベストを3打更新し、「凄くいい流れでバーディーがたくさん取れた。最後のボギーがもったいないですけど、明日のために取っておいたと思えば、いいかなと思います」と笑顔を見せた。

今季はリゾートトラスト・レディースで初優勝を飾ったものの、その後は3試合連続で予選落ちするなど、上位で戦うことが少なくなっていた。

「“ちゃんと予選通らなきゃ”って上を見ずに予選カットのラインばっかり見てた。でも、最近は“優勝”という言葉が私の中で薄れてきて、ちゃんと自分のゴルフに徹することができるようになってきた」

その結果、7月の大東建託・いい部屋ネットレディースでは7位に入るなど、好位置で終えることも増えてきた。あすはトップから2勝目を狙う。「ショットでバーディーが取れるようなゴルフを展開できたらちょっとチャンスはあるかな」と控えめに意気込んだ。