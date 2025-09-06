お笑いタレント・有吉弘行（51）が6日放送のフジテレビ「有吉の夏休み2025 密着77時間in Hawaii」（後7・00）に出演。オープニングから“幸先のいい”スタートに笑顔を見せた。

冒頭のオープニングトークで、お笑いコンビ「平成ノブシコブシ」吉村崇が「覚えてますか?ハワイアンネーム」と尋ねると、有吉は笑ってごまかした。吉村とタレントの“みちょぱ”こと池田美優がほぼ同時に「ポーマイカイ」と伝えた。

有吉も「ハワイではロコネームはポーマイカイ」と主題した。その後、ハイバスに乗って移動していると、みちょぱが「あっ!」と突然声をあげて指をさし「ポーマイカイって書いてある」と驚いた。

指さす方向にはマンションが建っており、その建物名が「POMAIKAI」となっていた。吉村と女優・野呂佳代も「ホントだ!」とびっくり。これに有吉も「ポーマイカイって書いてあるよ!何それ?私のマンション?え、そんなことある!?私のロコネームよ」と偶然すぎる出来事に衝撃だった。

吉村が「マンションの名前だったんじゃないですか?ポーマイカイ」と笑うと、有吉は「名前つけてくれた人がいい加減なこと言ったの?」と困惑。だが、「ポーマイカイ」が「幸運」という意味だと知り、「吉があるってことで。ポーマイカイ、うれしいな」と納得し「幸先いいわ〜」と喜んだ。