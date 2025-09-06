»×¤ï¤º¡Ö¶«¤Ö¡×ÂçÃ«æÆÊ¿¡¡3²ó¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ë¤â¡È´¶¾ðÇúÈ¯¡É ¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤ÆÄÁ¤·¤¯ËÊ¤¨¤ë
¡ÚMLB¡Û¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º 2x¡¼1 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê9·î5Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö6Æü¡¿¥Ü¥ë¥Á¥â¥¢¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÃ«¡¢°ÛÎã¤Î¡È´¶¾ðÇúÈ¯¡É¥·¡¼¥ó¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡ÉáÃÊ¤Ï¥¯¡¼¥ë¤ÊÃË¤¬ÄÁ¤·¤¯¡¢´¶¾ð¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÀï¤ËÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¤·¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·óDH¡×¤ÇÆóÅáÎ®½Ð¾ì¡£4²óÅÓÃæ¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ë¹¥Åê¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢3²ó¤òÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿ºÝ¡¢ÄÁ¤·¤¯´¶¾ð¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿ÀèÈ¯¡¢¥°¥é¥¹¥Î¡¼Åê¼ê¤¬Éé½ý¤·µÞî±¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçÃ«¡£¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¾õ¶·¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âºÇÂ®163¥¥í¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÅê¤²¤ë¤Ê¤É¡¢ÉáÃÊ°Ê¾å¤ËÎÏ¶¯¤¤Åêµå¤òÈäÏª¤·2²ó¤Þ¤ÇÈï°ÂÂÇ1¤ÇÍÞ¤¨¤ë¹¥Åê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ3²ó¡¢ÂçÃ«¤Ï´ÊÃ±¤Ë2¥¢¥¦¥È¤Þ¤Ç¤ò¼è¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Û¥ê¥Ç¡¼³°Ìî¼ê¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë¥¸¥ã¥¯¥½¥óÆâÌî¼ê¤Ë¤Ï½éµå¤òÃ¡¤«¤ìÆâÌî°ÂÂÇ¤òÍá¤Ó2»à¤Ê¤¬¤é¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ï°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤¤¤¦¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤¦¤³¤È¤Ë¡£¤½¤â¤½¤â2¥¢¥¦¥ÈÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥á¥èÆâÌî¼ê¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¥´¥í¤ÎºÝ¤Ë¤Ï°ìÎÝÀþ¥®¥ê¥®¥ê¤Î¤È¤³¤í¤ÇÂçÃ«¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¤·¡¢Ä¾¤Ë¥á¥è¤Ë¥¿¥Ã¥Á¤·¤¿ºÝ¤Ë¶¯¤¯¤Ö¤Ä¤«¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÊÕ¤ê¤«¤éÀ©µå¤¬Íð¤ì¤¿¤Î¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡»×¤ï¤Ì·Á¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÂçÃ«¤À¤¬¡¢À©µå¤ÎÍð¤ì¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¼£¤é¤º¡¢¥Ø¥ó¥À¡¼¥½¥óÆâÌî¼ê¤Ë¤â2µåÂ³¤±¤Æ¥Ü¡¼¥ë¡£3µåÌÜ¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò°ú¤Ã¤«¤±¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯3¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»þ¤ÎÂçÃ«¤ÎÉ½¾ð¤Ï¤ä¤äÉÔËþ¤²¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤Æ¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤ëºÝ¤ÏÄÁ¤·¤¯Òã¤¨¤ëÍÍ»Ò¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë