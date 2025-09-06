バルサ、MFロメウとの契約解除を発表…“ラ・マシア”出身の33歳が退団

バルセロナは5日、スペイン人MFオリオール・ロメウと双方合意のうえで契約を解除したことを発表した。



クラブは声明で「ロメウのプロ意識、責任感、献身性に感謝し、今後の幸運と成功を祈っている」とコメント。短期間ながらもクラブに復帰を果たしたロメウに別れを告げた。



1991年9月24日生まれのロメウは現在33歳。バルセロナの下部組織出身で、2011年夏にチェルシーへ完全移籍すると、バレンシアやシュトゥットガルトへのレンタル移籍を経験。その後、サウサンプトンで主力に定着し、2022年までの在籍期間で公式戦256試合に出場。プレミアリーグでも評価を高めた。



2022年夏にジローナへ移籍し、翌2023年夏にはバルセロナに復帰。途中出場が多かったものの公式戦37試合に出場した。 2024−25シーズンは古巣ジローナへレンタル移籍し、今夏は再びバルセロナに戻ったが、5日付の契約解除が決定。現時点で新天地は未定となっている。