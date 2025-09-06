2025年9月7日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年9月7日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
プライベートを大切に。心が満たされ、精神も充実する暗示。
11位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
人付き合いに楽しさ発見。初対面の人との会話に注目を。
10位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
無理をしなければ、特別なことはなくても心穏やかに過ごせそう。
9位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
判断力がダウン。大きな買い物や契約などは延期するのが正解。
8位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
運命を感じるような出来事あり。素直に従えば好展開に！
7位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
マイペースが裏目に出やすい日。周囲のペースに合わせてみよう。
6位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
人の世話をすると感謝される日。こまめに立ち働くのが◎。
5位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
人付き合いに収穫がありそう。最新情報をゲットしてみて。
4位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
コミュニケーション能力が上昇。グループ活動に収穫があるはず。
3位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
周囲の注目を集める日。ただし自慢話は嫌われるので控えて。
2位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
冒険心が高まる日。周囲を心配させない気遣いも忘れずに。
1位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
新しい世界をのぞいてみよう。得るものがたくさんあるはず。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)