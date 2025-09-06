◇プロボクシング世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ 統一王者 井上尚弥（大橋）＜12回戦＞WBA暫定王者 ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）（2025年9月14日 名古屋・IGアリーナ）

プロボクシング世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（32＝大橋）が6日、横浜市内の所属ジムでWBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（30＝ウズベキスタン）との防衛戦に向けたスパーリングを打ち上げた。

この日、東洋太平洋フェザー級王者・中野幹士（30＝帝拳）と5ラウンドのスパーリングを実施したことを所属ジムの大橋秀行会長（60）が明かし「世界戦に向けての最後のスパーリングが終了しました！今回は120Rのスパーリングを行いました。今回はパートナーのレベルの高さ、スパーリングの出来、全て最高の出来で終了しました」と報告した。

井上は23年4月アフマダリエフに唯一の黒星をつけた、元WBA＆IBF世界同級統一王者マーロン・タパレス（33＝フィリピン）と7月24日から約1カ月のスパーリングを実施。8月上旬には帝拳ジムでプロ初の出稽古も敢行。中野をはじめ、WBOアジア・パシフィック（AP）フェザー級王者・藤田健児、WBO―APスーパーバンタム級王者・村田昴、日本バンタム級王者の増田陸とトータル120ラウンドの実戦練習で仕上げた。大橋会長は「試合が楽しみでしかありません。本当にありがとうございました」と感謝を述べた。