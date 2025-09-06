◇セ・リーグ 巨人5―4中日（2025年9月6日 バンテリンD）

巨人が1点を追う9回2死から中日に逆転勝利。125試合目で60勝に到達した。試合後、阿部慎之助監督（46）は一時は4点のリードを許した試合で劇的な粘りを見せたナインを称えた。

3―4の9回。マウンドにはマルティネスとセーブ王を争う中日の絶対守護神・松山。2死から全て単打の5連打で逆転した。

指揮官は「やること全てやってね。あの増田の盗塁死も積極的に行ってくれて…そういうのがあったんでね。そういうミスもありましたけど、みんなが最後全員で勝った1勝だと思います」と興奮を抑えるように一言一言かみ締めながら試合を振り返った。

先発の井上が2回4失点KO。しかし、そこから船迫、高梨、ケラー、中川、田中瑛、マルティネスと1点も許さず。9回の逆転勝利を呼び込む無失点リレーを見せた中継ぎ陣についても「KK（ケラー）も2イニング行ってあれだけ粘られたりしても頑張ってくれてたし。全員で勝った1勝だと思います」と「全員で…」を強調した。

4点差をはね返した一戦。改めて「そういう力を持っているって僕は信じてますし。だからこそ去年優勝できたし。厳しいですけど諦めることなくみんな最後までやってくれてるんで。明日も必ず勝ってこの長い遠征を終わりたいなと思います」と言葉に力を込めた。