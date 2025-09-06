元「雨上がり決死隊」の宮迫博之（55）が6日までに自身のYouTubeチャンネル「宮迫ですッ!」を更新。かつてレギュラーで出演していたというTBS「アッコにおまかせ！」（日曜前11・45）を降板した経緯を明かした。

この日のゲストはものまね芸人のMr.シャチホコ。お馴染み歌手の和田アキ子のものまねで登場すると宮迫は「実は、雨上がり決死隊時代、『アッコにおまかせ！』のレギュラー、一瞬だけやってた時があったんです」と語った。

宮迫は「やってたんですよ。ほんで、やめたんですよ」と言い、「アッコさん自身が、本番前に、なぜかラジオ体操をみんなでやる…。大体番組の本番って、1時間前に入ったりするじゃないですか。さらに1時間前に、全員メンバー揃ってラジオ体操をやって、そこから準備をやってっていう、2段階があった時期があったんですよね」と語り、宮迫自身は「ちょっとでも寝たかったので“なんでラジオ体操に行かなあかんねん”って気持ちはあったんですよ」と思っていたと語った。

ある日、宮迫は寝坊してラジオ体操の時間に遅刻。「マズいじゃないですか。当時、もう、スライディング土下座で“すみません！”」と、ラジオ体操の最中に入って行ったところ、メンバーが全員笑い「大丈夫やで。当の本人が遅れてるから」と、和田も遅刻していると言ったという。「めちゃめちゃラッキーで救われたんですけど、一応、途中から体操に参加して。結局、アッコさん来なかったんですよ。来なくてじゃあ本番よろしくお願いしますって」と本番を迎えたと振り返った。

だが、本番終了後、上にあるディレクターブースから、ティアドロップのサングラスをしたプロデューサーに「やってくれたね。後で、アッコさんに謝ってね」と言われたという。宮迫は「でも、おかしいやん？当の本人、俺より遅れてるのに。なぜ、その人に“遅刻してすみません”って…おかしいやんか。“おかしくないですか？当のご本人、僕より遅れてるんですよ。なぜ、その方に僕は謝るんですか？”“いや、これはもう決まってることだから”」とやり取りがあったと明かし「おかしいですって。ちゃんと来られてる方には“皆さん、すみません”と謝らせてもらいましたし」と語った。

宮迫は「ちょっと尖ってたのかなあ」と振り返りながらも「アッコさんに謝るのはできないです。上から喋るのやめてもらっていいですか？1回、降りてきましょうか」と言い、「“どうなっても知らん”って言うから、“あ、そんなことはどうでもいいです。じゃあ僕、この番組やめます。来週が来ないです”って言って。（相方の）蛍原さんも同じ会話聞いているので、向こうがおかしなこと言っているのわかっているので、結果納得していただいて。アッコさんに“すみません。諸事情でやめさせていただきますって」と経緯を明かした。