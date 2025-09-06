浜田ブリトニー、39キロ→57.4キロでダイエット決意 ビフォー写真に「別人すぎてビビる」
漫画家でタレントの浜田ブリトニー（46）が6日、自身のインスタグラムを更新。現在の体重を公開し、ほっそりとしたビフォー写真も披露した。
【写真】体重39キロ時代の浜田ブリトニー ※2枚目
浜田は5日の投稿で、「体重計に乗ったらまさかの 57.4k!!」と現在の体重を明かし、「ダイエット再始動するしかないよね…？」「みんなも一緒にゆるっと頑張ろう〜」とダイエットを決意していた。
この日の投稿では「今日の体重は57.0kg!! 」と写真付きで公開し、「39kg時代のブリちゃん」と体重が増える前の過去ショットを添えた。そこには、ほっそりとしたウエストが際立つビキニ姿の浜田が写し出されている。
浜田は「自分で見ても別人すぎてビビる」とつづり、「身長146cmだと1kgの差がすぐ出るから、これから少しずつ戻していけたらいいな〜と思ってます」と無理のないダイエットを宣言した。
【写真】体重39キロ時代の浜田ブリトニー ※2枚目
浜田は5日の投稿で、「体重計に乗ったらまさかの 57.4k!!」と現在の体重を明かし、「ダイエット再始動するしかないよね…？」「みんなも一緒にゆるっと頑張ろう〜」とダイエットを決意していた。
この日の投稿では「今日の体重は57.0kg!! 」と写真付きで公開し、「39kg時代のブリちゃん」と体重が増える前の過去ショットを添えた。そこには、ほっそりとしたウエストが際立つビキニ姿の浜田が写し出されている。
浜田は「自分で見ても別人すぎてビビる」とつづり、「身長146cmだと1kgの差がすぐ出るから、これから少しずつ戻していけたらいいな〜と思ってます」と無理のないダイエットを宣言した。