◇バレーボール世界選手権 日本1−3トルコ（2025年9月6日 タイ・バンコク）

バレーボール女子の世界選手権の準決勝が6日、タイ・バンコクで行われ、世界ランク5位の日本は同4位のトルコと対戦。1−3（25−16、17−25、18−25、25−27）で逆転負けを喫し、47年ぶりの決勝進出を逃した。7日に行われる3位決定戦で15年ぶりのメダル獲得を狙う。

決勝進出を逃し、コート上で多くの選手が涙を流した。インタビューに登場した佐藤は「自分たちの勢いが相手に消されて…」と語り出すと、涙があふれ出した。「すみません」と涙をぬぐい、「まだ試合はあるので、明日に切り替えて頑張りたい」と3位決定戦を見据えた。

第1セットは佐藤の連続ポイントなどで中盤にリードを奪い、25−16で先取。しかし、高さとパワーで勝るトルコに第2セット、第3セットを連取された。

崖っ縁に立たされた第4セット。宮部のクイックや和田のスパイクなどで得点を重ねた。先にマッチポイントを握ったものの、24−24と追いつかれると、最後は競り負けた。

2010年の銅メダル獲得以来、15年ぶりの表彰台を狙う日本は、1次リーグ3戦全勝でH組首位通過。決勝トーナメント1回戦で開催国タイを3−0で下し、準々決勝でオランダに3−2で逆転勝利を収めていた。

7日に行われる3位決定戦では、15年ぶり表彰台を目指し、イタリアーブラジルの敗者と対戦する。

▼石川 最後（第4セットは）自分たちがリードしてて連続失点でひっくり返される悔しい負け方だった。まだ明日（3位決定戦が）残っているので、しっかり切り替えて勝って終われるようにしたい。