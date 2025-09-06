巨人、日本ハム、ＤｅＮＡで活躍した大田泰示さんが６日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後５時）に出演。２０１６年の巨人から日本ハムへのトレード時の本音を明かす一幕があった。

今回は「プロ野球トレード物語」。トレードを経験したレジェンドたちが今だから話せる裏話や爆笑エピソードを明かした。

ＭＣの浜田雅功に「大田さんは巨人からのトレードですもんね？」と聞かれると、大田さんは「シーズン終わって１１月に若い選手で練習してたんですけど。そうしたら、ジャイアンツ球場に行く前に車を運転してたらマネジャーから電話がかかってきて。『今日、練習出なくていいから監督室に来て』って。『家に帰って、スーツに着替えてきてくれ』って」と話し始めた。

「で、家に帰ってスーツに着替えて待っていたら『今からタクシーが迎えに行くから、それに乗って事務所に行って』って言われて。ええっ！？ クビかなあ？ って思って。育成選手になっちゃうのかな？ なんやろな？ って思って行ったら『トレードで日本ハムに行ってくれ』って」と振り返ったところで浜田に「気持ち的にはどうやったん？」と聞かれると「やっぱり環境を変えるっていうところで、すごくうれしさもあったんで（様々な思いが）入りまじってる感じでしたね」と答えていた。