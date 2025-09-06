◆バレーボール男子 強化試合第３戦（６日、千葉・ららアリーナ東京ベイ）

世界選手権（１２日開幕、フィリピン）に向けた壮行試合で、世界ランク５位の日本は同２位で前回２０２２年世界選手権王者のイタリアと対戦し、２―３と惜敗した。同国とは昨夏のパリ五輪の準々決勝で２―３のフルセットで逆転負けを喫して以来の再戦だった。

高橋藍は第３セット（Ｓ）まで出場し、チーム３位の８得点を挙げた。第１Ｓでは２本のバックアタックを決めるなど１万２７人の観客を盛り上げた。２５―２３といい立ち上がりだったものの、第２、３Ｓを落とし「得点を取りに行く場面で冷静さが欠けたり、ミスを出してしまった。それが課題だし、自分が強くなれる要素」と悔しさの中にも伸びしろを感じたという。

対戦相手のイタリアは高さがあり、ブロックは世界トップクラスを誇る。日本が強化しているパイプにも、徐々に対応された。「ブロックがきても決めきる力をつけていかないといけない」。新たな取り組みに手応えは感じているものの、強豪国と対戦したことにより課題も明確となった。

７日もイタリアとの壮行試合を控える。五輪で惜敗したチームだが強い意識はなく、どのチームにも勝つことに重きを置いている。「自分たちの弱みを出すことが強化試合の課題」と位置づけている。「悪いときこそいい状況を持って行かないといけない。苦しめられる展開の方が練習になる。いかにスマートに戦えるかが、いい経験になっている」と強豪と戦うことを歓迎した。この日出た課題を克服し、世界選手権へ弾みをつける。