フィギュアスケート女子・紀平梨花の姉でタレントの紀平萌絵（もえ）が、オーディションでの受賞を報告した。

６日までにＸ（旧ツイッター）を更新し「新幹線止まってて嘆いてたところ、とても嬉（うれ）しいお知らせ。なんとＣａｎＣａｍ賞に選んでいただけました！！」と伝えた。「３度目の挑戦にて初めてです。やってきたことは無駄じゃなかった」と感激。「この賞は応援してくれたみんなのおかげです。信じてくれてありがとう」とつづった。

萌絵が参加したのは「ＣａｎＣａｍモデル発掘オーディション２０２５」。１位は惜しくも逃したが、「ＣａｎＣａｍ賞」に見事選ばれた。１０月発売号の紙面掲載と、ＣａｎＣａｍ専属モデル・小室安未がＭＣを務める「ＣａｎＣａｍ特別番組」の出演が決まった。オーディションの公式サイトでも萌絵の受賞が発表された。

萌絵は続く投稿で「楽しみすぎる。来週も東京だーー。撮影頑張ります。新幹線待ちながら泣きそうです」と興奮が止まらず。フォロワーからは「キャーおめでとうございます」「諦めず頑張ってきてよかったね！」「すごい！おめでとうございます」と驚きと祝福が寄せられた。