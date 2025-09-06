夫のスマホに出会い系アプリ…利用開始は、妊娠中。問い詰めるべきか、悩む【ママリ】

出会い系アプリを5年も使い続けている夫

旦那の携帯に出会い系アプリがあり、驚いて削除しました。旦那は気づくでしょうか。問い詰めるべきか、離婚届を書かせるべきか悩んでいます。どうしたら良いでしょうか。

旦那の携帯を見てしまいました。

出会い系アプリが入っていました。

ダウンロードをした時を調べると5年前で私は出産10日前でした。

そのアプリは独身限定のアプリです。

しかも男性は課金性らしく、現在もサブスクで払っているようでした。



旦那は真面目で仕事人間だと思っていたので衝撃が大きく、とっさにそのアプリを消してしまいました。



旦那は気づいた時にヤバイと思いますかね？

何かを勘付きヤバイと思ってくれるなら、問い詰めるのは辞めようと思います。

私も携帯を見た罪悪感があり、問い詰めようにも、私も責められそうなので見て見ぬフリをした方が良いですか？



何も言わず、責めず、離婚届だけ書いてもらおうかなと思っています。「次は無いよ」って意味も感じてほしいので。



みなさんならどうしますか？

夫の携帯を覗いてしまい、知りたくなかった事実を目にしてしまう、考えるだけでも怖いことですよね。アプリ「ママリ」には、夫の携帯に出会い系アプリが入っていたという投稿が寄せられていました。驚くべきことに、そのアプリを夫がダウンロードしたのは投稿者さんが妊娠中の頃。そして、その後も5年間にわたりサブスク課金を続けているようです。信じていた夫に裏切られ、大きく傷ついた投稿者さん。今後どうすべきか、深く悩んでいるとのことです。

信頼していた夫が出会い系アプリを利用していたなんて、投稿者さんのショックは相当大きいようです。しかも妊娠中から使っていたことも発覚し、知りたくなかった事実も判明してしまいます。



あまりの衝撃からそのアプリを消してしまった投稿者さんは、夫がどんな反応するのか、そして自分はどうするべきか悩んでいるようです。

出会い系アプリを利用する夫にさまざまな意見が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。



その中に「証拠を集めてから問い詰める」という意見がありました。

産後2週間で旦那が出会い系アプリを3個入れてました。



とりあえず証拠をと思いスクショしてLINEで私に送信。

送信履歴、スクショ履歴全て消した後に寝てる旦那を叩き起こして突き詰めました。





で、目の前でアプリを開いているチャット履歴の確認、

アプリの削除をしました。





もし、離婚するってなった時にちっちゃな情報でも持っていた方がいいので日々のわけわからないものは証拠として全てとってあります。





そこから不定期で旦那の目の前で携帯チェックしています 出典：

qa.mamari.jp

出会い系を利用したという証拠をスクショしてから本人に問い詰めるという意見がありました。この人も投稿者さんと同じような経験をしたようで、そのときの対処法は冷静で見事なものですね。もし投稿者さんが夫と離婚することになったときに、安心する要素として証拠はあったほうがいいでしょうね。



この他に「離婚は最後の手段にしたほうがいい」という意見がありました。

離婚したいなら、証拠を集めつつ黙ってれば良いと思います。

何も言わず、責めず離婚届書いては何かとリスクがあると思います。

離婚を口にするのは最後の最後だと思います🙄



もう携帯を見たことを白状して、問い詰めたほうが良いと思います。 出典：

qa.mamari.jp

離婚の話は最後にするべきだという意見がありました。出会い系アプリについて本人に聞かないまま「離婚届を書いて」と言っては投稿者さんの立場が悪くなる可能性も。状況を良くしたいのなら、きちんと夫に話を聞いたうえで2人の今後について話し合いをするのがベストでしょうね。

出会い系利用は十分に疑われる行為

投稿者さんの夫が浮気をしている証拠はないものの、出会い系アプリを利用している時点で浮気を疑われても仕方がありません。このままやり過ごしても状況は良くはならないし、投稿者さんの不安が増えるばかりです。



まずは落ち着いて証拠集めをする、それから本人に話を聞いてみるといいのではないでしょうか。

