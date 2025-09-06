「甘えさせて」夫の後輩から送られた一言にモヤッ。スマホを確かめるとメッセージを削除した跡が…【ママリ】

夫の後輩が送って来たLINE…不安を伝えた妻

夫にほぼ毎日LINEしてくる後輩女ちゃん



今日は新年度で仕事の疲れが溜まったようで、「つかれました」「あまえさせてください」等の文章でした。

彼女は、LINE以上の何かを求めているのか、LINEの返信だけでいいのか、よくわかりません。



前提として

・隠し事の多い夫のLINEをちょこちょこ勝手に見ていたのですが、不貞（里帰り出産時のソープ）があってからは、いつでも見ていいと言われています。

・もともと女友達と飲みに行くことはあり（遠距離中や私の帰省中のみ）、女グループに男1人という飲み会も複数ありました。（男友達の時は事前に一言あるけど、女系は全て隠されていました）

・異動の多い職場ですが、いつも夫のファンになる後輩女ちゃんが現れます。（娘にプレゼントをくれる子たちには感謝しています。）





前職場に、学生のようなどうでもいい内容のLINEをぐだぐだと送ってくる後輩女ちゃんがいて（夫のファンと公言している）、ある日LINEを覗いたら、前日あった内容が消されていました。思い出せないくらいたいした内容ではなかったのですが、夫に問い詰めたところ、「〇〇（私）が見たら嫌な思いすると思って消した。」とのこと。



その時点で私が夫に伝えたことは

・こそこそ証拠隠滅みたいなことをしていることが気持ち悪い。

・俺が他の子に好かれて私が嫌がるだろうなという自意識過剰も気持ち悪い。

・だらだら返信に時間を割くくらいなら、家のことに時間を使いなさい。

・ファンでいてくれるなら、我が家のメリットになる存在にしなさい。（夫には何度かなんでもない日にLINEギフトが届く）



私的には、今回の「あまえさせてください」がちょっとひっかかりました。

カップルや夫婦によっては、相手の同意のもと、お互いのスマホを見合うことをOKにしている人もいますよね。特にやましいこともないめ、見せ合えているスマホなのかもしれませんが、それでも「何か」を見つけてしまうことはあるのかもしれません。この記事では、夫のスマホから「ん？」というメッセージを見つけてしまったという投稿を紹介します。職場の後輩が夫に送ってくるメッセージに対し、投稿者さんはちょっとモヤモヤしています。

異動が多いという投稿者さんの夫の職場。そこではいつも夫に対する「ファン」ができるそうです。夫が既婚者であることを分かったうえで、子どもにプレゼントをくれるような相手であれば、投稿者さんも素直に「夫を慕ってくれているんだな」と思えているようです。



しかし、毎日他愛もないLINEを送ってくる後輩の女性には何だかモヤモヤを募らせていることが伝わってきますね。投稿者さんはメッセージを送ってくる後輩の女性に何かを伝えるというより、夫に考え方や態度を改めて欲しいと伝えました。

目的が分からない後輩からのメッセージにはさまざまな声が

夫の後輩から送られてくるメッセージにモヤモヤするというこの投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

きもすぎです

絶対既婚者って知ってますもんね。

性格悪い女だな～って普通に思っちゃいます😂

旦那さんのコソコソ消したり勝手に嫌がるからとか要らん気遣いみたいなのもムカつきますね。 出典：

妻子ある家庭の上司や仕事仲間に、甘えさせて下さいなんて言わないですよ、、、、

恋人がいる方でも送らないです、、、

社会人、人間としてどうなのかな、、、と。

しっかり社会勉強されてこなかった後輩女さんなんですね。（あと、性格おブスさんなんですね。）



ご主人、人気者なんですね。

気さくで優しい方なのかな？

でも、勘違いさせてしまう方を作るのは違いますよね。

ご主人も距離感考えないと。

ホストじゃないんだから。



やましいと思ったからLINEも消したんですよね。



ファンはありがたいですが、正直作ってほしくないですよね。めんどくさい。LINEギフト貰っても返しちゃダメですよ！ご主人さまー。

先輩や上司、同僚であっても、相手が既婚者だと知っているのであれば、適度な距離感をもってかかわるのが社会人としては適切なのではないでしょうか。これは相手が男性・女性にかかわらず社会人として必要なスキルに思えます。



一方で、勝手にメッセージが来るとはいえ、距離感が近すぎる職場の異性には「誤解が生まれるのは困る」とはっきり伝えるのも大切に思えますが…いかがでしょうか。ファンとして本当に推しを大切にしたいなら、推しの大事な家族を悲しませるようなことはしないでもらいたいところですね。





記事作成: kate_mu_23

（配信元: ママリ）