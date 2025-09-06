【おそ松さん】10周年記念ビジュアルや入野自由グッズ開発室などお祝い企画を公開！
TVアニメ『おそ松さん』が2025年10月6日（月）に、2015年の放送から10周年を迎えることを記念して、10周年記念ビジュアルが公開。あわせて、10周年を記念した上映会や企画が公開された。
TVアニメ『おそ松さん』は、赤塚不二夫の名作ギャグ漫画『おそ松くん』を原作とし、主人公である6つ子たちがクズでニートというダメな大人になった姿を描いた作品。2015年10月〜2016年3月までTVアニメ第1期を放送、2017年10月〜2018年3月まで第2期を放送、2019年3月15日には劇場版『えいがのおそ松さん』を公開し、2020年10月〜2021年3月までテレビ東京ほかにてTVシリーズ第3期が放送。さらに『おそ松さん』6周年を記念して、2022年7月には『おそ松さん〜ヒピポ族と輝く果実〜』、2023年7月には『おそ松さん〜魂のたこ焼きパーティーと伝説のお泊り会〜』が全国公開。2025年7月からＴＶアニメ第4期が放送されている。
2015年に放送がスタートしたTVアニメ『おそ松さん』が今年10月6日（月）に10周年を迎えることを記念して、『おそ松さん』10周年記念ビジュアルが公開された。
本ビジュアルは、TVアニメ『おそ松さん』第3期、第4期のキャラクターデザインを務める安彦英二氏描きおろしによるもので、「10th ANNIVERSARY」と書かれた台座の上に、左からカラ松、チョロ松、おそ松、一松、トド松の5人が立ち、中央で十四松を高く掲げるという、10周年を祝う華やかで賑やかな1枚に仕上がっている。
あわせて公開されたのは、10周年の開幕上映会＆記念企画の詳細。10周年初日となる10月6日（月）に新宿ピカデリーで『10月6日にあつまれ！おそ松さん10周年開幕記念ほぼ6時間上映会！！！！！！』の開催が決定。現在放送中の第4期を一挙上映するほか、開幕式などを予定しており、ファン必見の内容となっている。登壇者や詳細は後日発表となるので、お見逃しなく。
また、10周年記念企画としてトド松役の入野自由が開発する『入野自由グッズ開発室』第3弾の実施も決定し、新たな映像が公開された。映像内では、TVアニメが10周年を迎えたことに触れ、「作品の力、スタッフ、キャスト、そして皆さんの力でここまでくることができました。ありがとうございます！」と感謝を述べたほか、「10周年ということで、グッズ開発室も気合いを入れてこれまで以上のものを作っていきたい」と意気込みを語り、10周年を記念して開発されるグッズに期待が高まる内容となっている。
このほかにも、10周年を盛り上げる「10大企画」が今後順次展開予定。
本日オープンした10周年記念公式サイト（https://osomatsusan.com/osmt10th/）では、最新情報や企画の詳細が随時公開されるので、チェックしておこう。
TVアニメ第4期は、現在テレ東ほか6局ネットにて毎週火曜深夜24時より放送中。引き続き盛り上がりをみせる本作の今後の情報に、ぜひご注目を。
（C）赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会
（C）赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会