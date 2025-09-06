『TGC』生見愛瑠、大胆スリットから美脚チラリ 赤ジャケットで大人の色気も
モデル・俳優の生見愛瑠が6日、埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催された『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN／WINTER』に出演した。
生見は「GYDA」のショーに登場。大胆なスリットが入ったデニムワンピースを着こなし、美脚をのぞかせた。ランウェイでは笑顔を封印してクールな表情も。赤のレザージャケットを羽織り、大人っぽさを加えた。
41回目となる『TGC』のテーマは「BEYOND TOGETHER！〜『共に創る』のさらにその先へ〜」。多数のモデル・俳優たちが最新の秋冬ファッションを披露し、メインアーティストにはFRUITS ZIPPER、ME:I、WILD BLUEらが登場する。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
