ムキムキすぎる肉体で人気を博す女子レスラーが圧巻のパワーを見せつけた。大柄な相手を強引に持ち上げてファンをドン引きさせている。

【映像】“超筋肉”女子、強引すぎる「持ち上げ合戦」

注目を集めているのはジョーディン・グレイスだ。ボディビルダー、パワーリフター、プロレスラーという“三刀流”を武器に、160cmと小柄ながらも未来のスター候補として注目を浴びるレスラーだ。

そんなジョーディンは日本時間9月3日に行われた「NXT」でWWEの育成団体「EVOLVE」で活躍するWWE女子EVOLVE王者のカイリ・アームストロングと対戦した。

試合は肉弾戦に。中盤にはアームストロングがジョーディンの首を抱えて持ち上げるも、ジョーディンが即座に回避。逆に着地した勢いで無理やり持ち上げて会場を騒然とさせた。

破壊的なパワーと“持ち上げ合戦”にファンは「これはエグい」「腕力イカれてるだろ」「あんな無理矢理持ち上げたら腕の筋肉切れたりしないのか」「パワーどうかしてる」といったコメントが集まった。なお、試合はジョーディンが勝利を奪取している。

