俳優の佐藤健、宮崎優、町田啓太、志尊淳が9月6日、さいたまスーパーアリーナで開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」（以下、TGC）にシークレット出演。4人が姿を表すと会場は割れんばかりの大歓声に包まれた。

【映像】佐藤健、まさかの“特大ファンサービス”に驚きの声

ドラマ作品『グラスハート』に出演している4人は『TGC』の舞台にサプライズ登場。佐藤と町田は黒、宮崎と志尊は白の衣装で登場し、ランウェイでは、佐藤と町田が肩を組んだり、ステージの先端では4人で体を寄せ合うように集まったり、見る者の注目を集めた。

また佐藤はカメラを見つけては目線を送り、手も振るなどのファンサービスを行った。「健がこんな特大サービスしてる」「カメラ目線長い！」「まじカッコいい」と驚く視聴者も見られた。

TGCは、「⽇本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年8⽉から年2回開催している史上最⼤級のファッションフェスタ。今回のテーマは「BEYOND TOGETHER」で、さいたまスーパーアリーナにて開催。MCはEXITと鷲見玲奈。中条あやみや池田エライザ、三吉彩花ほか、ライブゲストとしてILLIT、FRUITS ZIPPER、ME:Iなども出演する。

※宮崎優の崎は立つ崎（たつさき）が正式表記

（『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER』/ABEMA SPECIALチャンネルより）