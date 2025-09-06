ダイアナ秋の新作♡洗練ローファー&ブーツで魅せるAWコレクション

レディースシューズ&バッグブランド「ダイアナ」から、2025 Autumn/Winter Collectionの新ビジュアルが9月2日より公開されました。今季のテーマは“Royal Mixture”。シンプルでミニマルなスタイルをベースに、スポーティーやレトロロマンティックな要素を織り交ぜた遊び心あるコレクションです。ローファーからブーツまで、秋の足元を彩る洗練された新作たちが続々登場します♡

洗練されたローファーで秋モードに

Asymmetry Buckle Lofers

「Asymmetry Buckle Loafers」（18,150円・税込）は、ヴィンテージ感のあるデザインに遊び心をプラスした一足。

アシンメトリーのバックルがスタイリングのアクセントになり、グレー・ダークブラウン・クロ・クロエナメルの全4色展開。

カジュアルにもクラシックにも合わせやすく、秋のおしゃれをぐっと引き締めてくれます。

サイズ展開：21.5-25.5㎝

クラシカルなパンプスで大人の華やぎを

「T-Strap Open Pumps」（20,350円・税込）や「DIANA Monogram Logo Pumps」（19,250円・税込）は、女性らしさを引き立てるクラシカルなラインが魅力。

上品なチョコレートフィグや落ち着いたグレージュなど、秋らしいカラーバリエーションも豊富。オンオフ問わず活躍し、足元から大人の品格を演出します。

サイズ展開：21.5-25.0㎝

存在感あるショートブーツで旬を先取り

「DIANA Monogram Logo Round Toe Short Boots」（31,900円・税込）は、ブランドロゴをあしらった存在感のある一足。

まろやかなブラウンやシックなブラックなど、4色展開でコーディネートの幅も広がります。トレンド感と上質さを兼ね備えたデザインは、この秋マストハブのアイテムです。

サイズ展開：21.5-25.0㎝

秋の装いを完成させる“ダイアナ”の一足

この秋のダイアナは、ローファーやパンプス、ブーツと多彩なアイテムで女性の足元を美しく演出。スポーティーさやロマンティックなエッセンスを取り入れた“Royal Mixture”の世界観は、毎日のコーディネートを新鮮にしてくれます。

全国のダイアナ店舗やWEBSHOPで順次展開される新作は、秋のスタイリングを格上げしてくれること間違いなし。お気に入りの一足を見つけて、この秋をもっと楽しんでみませんか？♡