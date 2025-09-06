元SKE48の松井珠理奈さん（28）の10年ぶり2nd写真集『アイヲシル』（9月9日発売／税込3850円／宝島社）の表紙が解禁されました。



【写真】松井珠理奈さん2nd写真集『アイヲシル』表紙

同写真集は松井さんの地元・東海地方で全編撮影。地元を愛し、今もなお拠点として活動する彼女ならではの飾らない自然体の魅力が詰まっています。



今回の写真集では、大人の魅力が詰まったランジェリーカットにも初挑戦。ほかにも、水着カットやソロ曲「赤いピンヒールとプロフェッサー」を彷彿とさせるカット、そして愛犬との癒やしのショットなど、彼女のこれまでと今、そしてこれからを感じさせる内容が満載。10年という時を経て、さらに魅力を増した彼女を詰め込んだ一冊となっています。



松井さんは「この度1st写真集発売から10周年記念になる9月9日に2nd写真集を発売できるなんて、とても幸せです！ありがとうございます！1st写真集の撮影時は10代だったのですが、松井珠理奈今年で28歳になりました！この10年は、本当にいろんなことがありました。グループを卒業してから自分を見つめ直す時間も増え、地元愛知はもちろん、おとなりの岐阜の山に癒やされ三重の海に癒やされ、今の自分が一番自然体だなぁと感じます。皆さまにもそんな素敵な場所をお届けしたいと思い全て東海地方で撮影しました！あの頃から成長したところ変化したところ、逆に変わらないところも。今の松井珠理奈を見ていただける一冊になっていると思います。もしかしたら写真集を撮影するのは、最後になるかもしれないなぁという気持ちで撮影に挑みました。是非お手に取っていただけたら嬉しいです！」と喜びを語っています。



【松井珠理奈さんプロフィール】

まつい・じゅりな 1997年3月8日、愛知県生まれ。28歳。2008年、SKE48の1期生として劇場デビュー。同年10月、「11歳228日」の最年少でAKB48のシングル「大声ダイヤモンド」でセンターに抜てき。選抜回数はSKEで26回、AKBで42回。12〜15年はAKB48チームKを兼任。選抜総選挙は第1回（09年）から出場し、18年には1位を獲得。21年4月にグループを卒業。24年に独立し、個人での芸能活動を開始。