ÀöÂõÊª¤ÏÌë¤Ë´³¤·¤Á¤ã¥À¥á¡¡¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°Å¹¤¬¶µ¤¨¤ëÇ¼ÆÀ¤ÎÍýÍ³
Ë»¤·¤¤ËèÆü¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÌë¤·¤«ÀöÂõ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡ª...¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ã¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Ç¤âÂðÇÛ¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤Îcoco-ara¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@coco_ara_cleaning¡Ë¤Ë¤è¤ë¤ÈÌë¤ËÀöÂõÊª¤ò´³¤¹¤Î¤Ï¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Â¿¤¯¡¢¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¤Ê¤¤¤½¤¦¡£Åê¹Æ¤Ç¾Ü¤·¤¯¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÌë¤ËÀöÂõÊª¤ò´³¤¹¤È»×¤ï¤ÌÈï³²¤â
²Æ¤Ï½ë¤¤Æüº¹¤·¤âÈò¤±¤é¤ì¤Æ¡¢ÀöÂõ¤ÏÌë¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡Ä
¢¦ Ìë´³¤·¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È
¡ ËÉÈÈÅª¤ËÅð¤é¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢¤è¤¯¤Ê¤¤
¢ À¸´¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¢ª»¨¶Ý¤¬ÈË¿£¤·¥«¥Ó¤ä½¤¤¤Î¸¶°ø¤Ë¤â¤Ê¤ë¤½¤¦¡£
£ Ãî¤¬¤Ä¤¤ä¤¹¤¤¢ª Ãî¤ËÍñ¤ò»º¤ßÉÕ¤±¤é¤ì¡¢ÕÛ²½¤·¤¿Ãî¤Ë¤è¤ëÃî¿©¤¤¤Î¸¶°ø¤Ë¤â¡Ä¡£
¢¦ ¤É¤¦¤·¤Æ¤âÌë¤Ë´³¤·¤¿¤¤»þ¤Ï
¡ÖÉô²°´³¤·¡×¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¡ª¢¨ ¥µ¡¼¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤äÀðÉ÷µ¡¤ÇÉ÷¤òÅö¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê´¥¤«¤¹¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤½¤¦¡£
¢¦ ²Æ¤ÎµÞ¤Ê±«¤Ç°áÎà¤¬Ç¨¤ì¤¿¤é¡©
±«¤Ë¤Ï¥Û¥³¥ê¤ä¿Ð¤ä¤¤¤í¤ó¤Ê±ø¤ì¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ê´Ö¤Ç¤âºÆÅÙÀö¤¤Ä¾¤¹¤Î¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¡£
¢¦½ÐÅµ¡§ÂðÇÛ¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤Îcoco-ara¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡¿Ìë¤Ë´³¤¹ÀöÂõÊª¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥¢¥ì¤Î¸¶°ø¤Ë¡ª¡©