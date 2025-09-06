【モヤッ！SNSの離婚報告】元気のないママ友…アップされた「ご報告」！？＜第3話＞#4コマ母道場

写真拡大 (全5枚)

皆さんは周りの友人とどんなふうに情報を共有していますか？　直接会って顔を見ながら話したい人、電話で相手の声を聞きながら言いたい人。なかにはSNSにアップして、全体に向けて語りたい人もいるでしょう。どれを選ぶのかは個人の価値観によるのかもしれませんが、もしお互いのズレを感じたら……。今回は保育園時代からのママ友の情報共有の仕方に、違和感を抱いたユキノさんのお話です。

第3話　元気のないミサさん



【編集部コメント】

なにやらミサさん、元気のない様子です。ユキノさんはそんなミサさんの姿を心配そうに見つめています。でもママ友関係では相手からなにか言ってこない以上、こちらから深く追求しないほうがいいのかもしれません。そのうちなにかのきっかけで打ち明けてくれるかもしれないですしね。そんななかミサさんのSNSに突然の「ご報告」が上がったのでした。

原案・ママスタ　脚本・渡辺多絵　　編集・井伊テレ子