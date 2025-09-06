野球評論家の江本孟紀氏（78）が6日放送のフジテレビ「ジャンクSPORTS」（土曜後5・00）に出演し、1975年の大型トレードの裏側を明かした。

1971年、ドラフト外で東映に入団し、わずか1年で南海へトレード。「（1年目のトレードは）プロ野球史上いないんですよ、誰も」と笑いを誘い、「見る目ないヤツ多いからね、プロ野球というのは」と歯に衣着せぬ物言いでMCのダウンタウン・浜田雅功を苦笑いさせた。

75年オフには阪神へトレード移籍することに。当時南海監督だった野村克也さんから「お前、旅に出て来いや」と言われ、「何ですか？旅」と聞くと「トレードや」「阪神や」とまさかの通告。トレード相手を聞くと江夏豊氏で、当時阪神監督だった吉田義男さんが「江夏は大投手なのでそれに見合う大投手をくれ」と野村さんにリクエスト。野村さんに「お前しかおらんやろ」と言われた江本氏は「それならいいですわ」と大投手とのトレードに納得したという。

しかし球団から正式発表されてみると何と南海は4人、阪神からは江夏氏を含む2人による4対2の「数の合わないトレード」だった。1対1だと思い込んでいた江本氏は「何やこれ!?」と仰天。「（江夏氏と）いい勝負やなと思ってたのに」という江本氏のボヤキに、スタジオは大盛り上がりだった。