フリーアナウンサー武田真一（57）が、6日放送のTOKYO FM「川島明 そもそもの話」（土曜後5・00）にゲスト出演し、NHKアナ時代に突然訪れた大チャンスについて振り返った。

熊本放送局などを経て、99年に東京のNHK放送センターに異動。東京での仕事には憧れはあったといい、「東京で仕事するいうことは、全国放送で仕事するということなので、いつかはあの舞台に立ちたいなと思っていた」と打ち明けた。

ニュースセンターに勤務するようになって「2、3回目くらいだったと思う」。その時は突然だったという。「みずほフィナンシャルグループってありますよね。元は第一勧業銀行とか、富士銀行とかだったんですよ。それが合併してみずほフィナンシャルグループができるって、大スクープが入ってきたんですよ。経済部の記者が取ってきた。それをやるぞということになって」と振り返った。

通常、こうした大きなニュースの場合は、担当するのはベテランのアナウンサーだという。「原稿を読むだけじゃなくて、記者との掛け合いとか（があるので）」。ところが、そこで偶然が重なった。「僕がたまたまニュースセンターがいたんです。ベテランの15年先輩のアナウンサーの方が、たまたま席外しだったんです。いなかったんです。それで、お前やれとなったんです」。大役に「え？え〜みたいな感じで」動揺しながらも、何とか乗り切ったという。

「何とかやったんですよ。で、何とかできた。それで、こいつにある程度任せてもいいんじゃないのかな？って。その時に先輩が席を外していなかったら…。そのチャンスがあったというのは、今思えばですけど、あの瞬間がなかったら、ニュースの仕事してたかなって」

パーソナリティーの「麒麟」川島明から「チャンスっていつ来るか分からないから、準備と覚悟は必要なんですよね」と振られると、武田は「東京に来る前に、先輩がいて、よく言われていたことがある。“お前の舞台は、お前が思っているよりもずっと早く来るぞ。だから準備しておけ”って」。即対応できたのには、駆け出し時代のそうした教えもあったことを明かしていた。