高橋文哉、大歓声に笑顔「このために生きている」 綱啓永＆岡崎紗絵とドラマ共演発表
俳優の高橋文哉が6日、埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催された『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN／WINTER』に出演。主演・企画プロデュースを務める縦型ショートドラマ『この恋は、理想形。』に共演する綱啓永＆岡崎紗絵と共演した。
【全身カット】クールすぎ！オールブラック衣装でサングラス姿の高橋文哉
オールブラックコーデを着こなした高橋は、着用していたウインクをしながらサングラスを外すという、想定外のパフォーマンスで魅了。この日一番の歓声が送られた。その後、高橋の呼び込みで綱と岡崎がそろうと、ランウェイトップでは3人でハートポーズを披露した。
MCを務めるEXITから、歓声を浴びた感想を問われると、高橋は「このために生きているようなものなので、うれしいです」と充実感をにじませた。そして、自身が主演・企画プロデュースを務める今作について「来れていないのですが、ヒロインに原菜乃華ちゃんが」と発表。オーディションを勝ち抜いて今作に出演することになった池本征哉と永井湖白もお披露目した。
41回目となる『TGC』のテーマは「BEYOND TOGETHER！〜『共に創る』のさらにその先へ〜」。多数のモデル・俳優たちが最新の秋冬ファッションを披露し、メインアーティストにはFRUITS ZIPPER、ME:I、WILD BLUEらが登場する。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
