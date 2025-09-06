『旅するSnow Man』深澤辰哉＆佐久間大介が高知へ「自然を堪能したい!」
日本テレビのドキュメントバラエティ番組『旅するSnow Man』が、7日(16:25〜)に放送される。
深澤辰哉(左)と佐久間大介
今回放送されるEpisode3は、Snow Manの深澤辰哉と佐久間大介、そして“10番目のメンバー”AI風ロボ「タビィ」が海、川、山に囲まれた大自然の宝庫、四国地方・高知を巡る旅する。
「自然を堪能したい!」という佐久間からのリクエストで、車で向かったのは大自然に囲まれた高知のスポット。川釣りに挑戦し、釣った鮎をその場で塩焼きにして味わうという、なんとも贅沢なひととき。さらに、 “大人の隠れ宿”では、温泉に浸かり心も体もリラックスする。
深澤は「こんな充実した1日ってあるんだな」と語り、佐久間も「オフはこういう休日を過ごしたい」と、疲れがすっかり癒やされた様子だ。
【編集部MEMO】
企画・監督は、『アナザースカイ』などを手がける日本テレビの加藤孝司氏が担当している。
