福本莉子＆高橋恭平、TGCサプライズ登場に大歓声 『ストロボ・エッジ』キャスト6人でランウェイ
女優の福本莉子、アイドルグループ・なにわ男子の高橋恭平が6日、さいたまスーパーアリーナで開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」(TGC)にシークレットゲストとして出演した。
『ストロボ・エッジ Season1』キャストが登場
2025年10月31日よりWOWOWにて放送・配信される連続ドラマW-30『ストロボ・エッジ Season1』でW主演を務める福本と高橋は、共演の山下幸輝、小坂菜緒、中沢元紀、田鍋梨々花と共にランウェイに登場。観客から大歓声が沸き起こった。
TGCは、「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年から年2回開催している国内最大規模のファッションイベント。ファッションショーをはじめ、アーティストによる音楽ライブ、旬なゲストが登場するスペシャルステージなど、多彩なコンテンツを展開している。第41回となる今回のテーマは「BEYOND TOGETHER」。TGCが長きにわたり築いてきた「共創」の力をさらにその先へと導く、「さあ、一緒にその先へ行こう」というメッセージを込めている。
撮影:蔦野裕
