中日は６日の巨人戦（バンテリン）に４―５で敗れて借金「１０」。巨人とのゲーム差は「４」に広がった。

中日は初回に４番・細川、５番・ボスラーの連続アーチが飛び出した。二死一塁から細川がフルスイングした一撃は左翼席へ飛び込む１６号２ラン。「打ったボールはストレートです。初回から（先発の高橋）宏斗に先制をプレゼントできて良かったです」という主砲の一発に球場のドラゴンズファンは沸き上がった。

さらにドームを沸騰させたのが、この日が３２歳の誕生日だったボスラーだ。右翼席の応援団がバースデーソングを奏でた直後、ボスラーが振り抜いた一撃は高々と舞い上がるとライトスタンドに突き刺さった。「打ったボールはスライダーです。誕生日を祝ってもらったので そこに打つことができて良かったよ」。２者連続のアーチにドームは大歓声に包まれた。

２回には一死満塁から田中がレフト前へはじき返して４―０。先発・高橋宏は４回７安打３失点で降板したが、５回から８回までリリーフ陣が無失点リレー。４―３と１点リードの９回には今季３９回のセーブシチュエーションで１度も失敗していない守護神・松山がマウンドに登場し、竜党の誰もが勝利を確信した。

だが、松山は９回二死から岡本、岸田、中山に３連打を浴びて満塁とされると代打・坂本、さらに吉川に連続適時打を許して４―５。まさかの逆転を許し、ドームは悲鳴に包まれた。

中日は９回裏二死一、二塁のチャンスをつかむもボスラーが三振に倒れゲームセット。痛い星を落とした。