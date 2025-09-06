ÃæÃ«½á¿Í£ö£ó¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¤ÏÀ¤³¦¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡©¡¡ÀìÌç²È¤¬»ØÅ¦¡Ö£×£Â£Á¤ÎÀµµ¬²¦ºÂ¡×
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î£×£Â£Ã¡õ£É£Â£ÆÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµéÅý°ì²¦¼Ô¡¦ÃæÃ«½á¿Í¡Ê£Í¡¦£Ô¡Ë¤¬²¦ºÂÊÖ¾å¤·¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ø¤ÎÅ¾¸þ¤òÉ½ÌÀ¡£¤¹¤Ç¤Ë£×£Â£ÁÆ±µé£±°Ì¤Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤µ¤ì¡¢£±£²·î¤È¤µ¤ì¤ëÅ¾µé½éÀï¤ÎÁê¼ê¤Ë¤Ï£×£Â£Á£²°Ì¥é¥â¥ó¡¦¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸µÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤Ç£×£á£ë£å£Ò£é£ó£å²ñÄ¹¤ÎÏÂµ¤¿µ¸ã»á¤¬£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¡ÖÏÂµ¤¿µ¸ã¥ê¡¼¥¼¥ó¥È¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç¡¢¥Õ¥ì¥¢¥¸¥à²ñÄ¹¤Îà¤¢¡¼¤ä¤óá¤³¤ÈÀÖ°æ¾ÍÉ§»á¤È¡ÖÃæÃ«£ö£ó¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¡¡ÀÖ°æ»á¤Ï£×£Â£Á¤¬¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼²¦ºÂ¡×¡ÖÀµµ¬²¦ºÂ¡×¡Ö»ÃÄê²¦ºÂ¡×¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î²¦ºÂ¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö£×£Â£Á¤Ç¤¹¤è¡££±£²·î¤ÎÃæÃ«½á¿Í£ö£ó¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¤¬Àµµ¬²¦¼Ô¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£Àµµ¬¤Î²¦ºÂ·èÄêÀï¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤â£×£Â£Á¤Ç¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼²¦¼Ô¡£¤½¤Î°æ¾å¤Ë£±£´Æü¡¢°¦ÃÎ¡¦£É£Ç¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÇÄ©Àï¤¹¤ë¥à¥í¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡Ê¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡Ë¤Ï£×£Â£Á¤Î»ÃÄê²¦¼Ô¤À¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÀÖ°æ»á¤Ï¡ÖÃæÃ«Áª¼ê¤¬Àµµ¬²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÍèÇ¯£µ·î¤Ë¤ä¤ë°æ¾å¾°Ìï£ö£óÃæÃ«½á¿Í¤Ï²¦ºÂÅý°ìÀï¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤â¡Ä¡£ÃæÃ«Áª¼ê¤Ï¼¡¤Î¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹Àï¤Ç£´³¬µéÀ©ÇÆÃ£À®¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡×¤Èº£¸å¤ÎÅ¸³«¤òÍ½Â¬¤·¤¿¡£
¡¡ÏÂµ¤»á¤â¡Ö£±£²·î¤Ë¥ê¥ä¥É¡Ê¥·¡¼¥º¥ó¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢ÀäÂÐ¥¿¥¤¥È¥ë¤òÍí¤á¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢£×£Â£Á¤ÎÀµµ¬¤È¤¤¤¦¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£