桜井玲香、大人っぽい表情に釘付け ダウン×黒ワンピで冬の装い【TGC2025A/W】
【モデルプレス＝2025/09/06】女優の桜井玲香が6日、さいたまスーパーアリーナにて開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」（以下、「TGC 2025 A/W」）に出演した。
【写真】桜井玲香、大人っぽい黒ワンピ姿
◆桜井玲香、ダウン×黒ワンピで冬の装い
桜井は、黒のワンピースに淡いベージュのダウンジャケットを羽織った上品な冬の装いで登場。髪を片方にまとめたヘアスタイルで大人っぽい表情を見せ、観客を魅了した。
◆「TGC 2025 A/W」テーマは「BEYOND TOGETHER」
「TGC」20周年の全体テーマは「共創 -co-creation・co-produce-」。TGCが長きにわたり築いてきた「共創」の力をさらに次の20年へと導いていくというメッセージを込めた「BEYOND TOGETHER」が今回のテーマとなる。出演者はあの、池田エライザ、池田美優、高橋文哉、中条あやみ、なごみなど。ILLIT（アイリット）がメインアーティストとして「TGC」初出演を果たすほか、GENERATIONS（ジェネレーションズ）・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）らによるライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
