ソロデビュー発表・FRUITS ZIPPER櫻井優衣、初ステージ後え安堵 メンバーからの言葉明かす【TGC2025A/W】
【モデルプレス＝2025/09/06】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの櫻井優衣が6日、さいたまスーパーアリーナにて開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」（以下、「TGC 2025 A/W」）に出演。囲み取材にて、初ステージを終えた心境を語った。
【写真】櫻井優衣、新衣装で美脚披露
ソロデビューを聞いた際は、「私はすごく人生で1番落ち込んでいた時だったので、自信がなかったんですけど、本当に周りの皆さんとメンバーに支えていただき、『やってみなよ』って言われたのがきっかけだった」と明かした櫻井。「TGC」でのソロデビュー発表は「すごく温かい環境で初めてのステージをやらせていただけて、とても嬉しく思っています」と喜びをのぞかせた。
またメンバーは、「この衣装をまずは見てくれて、すごく褒めてくれて、今日のステージを迎えるまでもメンバーがたくさん声をかけてくれたりして、メンバー自身も楽しみにしてくれてました」と告白。中でも鎮西寿々歌とは、「2人でソロの話をしたりする機会があったんですけど、そういう時にも曲を先に聴いてくれたり、いろんな相談をさせてもらったりしながら『グループの時も良いけど、ソロならではの大人っぽい部分も出てて、すごく可愛いね』『この曲すごい好きだよ』ってずっと褒めてくれて、ソロデビューまでのストーリーを自分のことのように応援してくれています」と語っていた。
さらに、ソロでの夢を聞かれると「アイドル以外もいろんなお仕事をやったことがあるんですけど、私の目の前でたくさんの方が笑ってくれた職業がアイドルっていう職業だった。なので、これからもこのステージで1個ずつ、たくさんの方が笑顔になってくれる姿を見れたら嬉しいなとまずは思っているので、大きなステージに1歩1歩、もちろんFRUITS ZIPPERのファンの皆さんとも一緒に頑張っていけたら嬉しいなと思ってます」と目標を掲げた。
「TGC」20周年の全体テーマは「共創 -co-creation・co-produce-」。TGCが長きにわたり築いてきた「共創」の力を、さらに次の20年へと導いていくというメッセージを込めた「BEYOND TOGETHER」が今回のテーマとなる。出演者はあの、池田エライザ、池田美優、高橋文哉、中条あやみ、なごみなど。ILLIT（アイリット）がメインアーティストとして「TGC」初出演を果たすほか、GENERATIONS（ジェネレーションズ）・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）らによるライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
