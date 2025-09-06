「一歩前へ！」　男性トイレの小便器前に書かれているメッセージ←感じる違和感と提言

「ほんま腹たつねん」



そうぼやいてはるのは、女性トイレの清掃員さん。なぜぼやいているかというと、男性トイレでは、掃除をしてもすぐに小便器の下のまわりの床にオシッコをこぼして汚してしまうんだと。

「目の前に『一歩前へ！』と書いてあるのに、守れないんですかね!? 男の人は……」と、ぼやいてはります。

しかし、この「一歩前へ！」のメッセージに違和感を抱いている男性は多いんです。実際問題、「一歩前」というのはどれくらい前なのか？ 人によって一歩の距離感は違うので、できるだけ具体的に「あと何センチ前に」と表現するか、どうせ張り紙をするなら「足の立ち位置はコチラ」と記してほしいなと感じているわけです。

このメッセージにもいろいろと種類がありまして、「もう少し前方にてよろしくお願いいたします」「このトイレは皆さまのおかげで清潔に保たれております」など、やんわりとした言い方のものもあります。



なかには、相当怒っているのか「こぼすな！！！」と書いているものもありました。

男性からの反論としては、汚したくてわざとこぼしてるんとちゃいますし、公共のトイレなどを雑に扱っているわけではないのです。



あまり前に出すぎると自分の手が便器につくし、便器に近づきすぎるとはね返りでズボンや足が汚れてしまうんです。

それに、一歩前へ出るだけでは解決しないこともありまして……。自分ではちゃんとしているつもりですが、ときには、大事なとこの具合によって予想外にあらぬ方向へ飛んでいくこともあります。



年配の方に多いのは、出し終えたと思って便器から少し離れたときにまだ出てしまって床に……。いわゆる、“キレが悪い”ってこともあるんです。

だから、「一歩前に出て！ 少し待て！」が正しいのかもしれません。

いつもキレイにしてくれている清掃員さんがぼやいてしまうのもわかりますし、「汚してしまって申し訳ないなあ」という気持ちもあります。ですが、私も男ですから、男性からの意見もわかるんです。

そのあたりを踏まえて、「一歩前へ！」の違和感をどうしていけば良いのだろうか……。

方法として考えられるのは、小便器の形を変えること。さらには、便器の壁をいまよりも奥にして、両サイドも広く大きくする。

そして、下部の少しだけ出っぱっている“タレ受け”部分をもっと大きく前にせり出させて、それをまたぐようにして立ってすれば、近づいて用を足してもはね返りは軽減するし、飛び散りにくく、便器の外にこぼれにくくなります。

これにより、足の位置や体勢もしっかりするのではと思いますが、小便器の開発が必要になるだけでなく、スペースの問題、そして大がかりな取り替え工事をしなければなりません。

なので、どうせ取り替えるならいっそのこと、外のトイレも自宅のトイレのように座って用を足す洋式スタイルに統一し、男性の立ち小便スタイルをやめて小便器そのものをなくしていくのはどうだろうか。

※ラジオ関西『バズろぅ！』2025年9月6日放送回より



（『バズろぅ！』ラジオパーソライター・わきたかし）