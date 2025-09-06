¾¾Â¼º»Í§Íý¡¡¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤ÈÆ±¤¸¶õ´Ö¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡×
¡¡¸µÇµÌÚºä46¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾¾Â¼º»Í§Íý¡Ê33¡Ë¤¬6Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£8·î27Æü¤Ë33ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¼ÁÌä¤òÊç½¸¡£¡Ö¤Ü¤¯¤â¤ªÊÆ¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢1²ó¤Ë¤´ÈÓ¤ò3¹ç¿©¤Ù¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¡¢¤ªÊ¢¤¬½Ð¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¡Ê¾¾Â¼¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ë¤½¤ó¤ÊÎÉ¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥¡¼¥×½ÐÍè¤ë¤Î¤«¡¢ÊýË¡¤ò¶µ¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢¾¾Â¼¤Ï¡ÖÆü¾ï¤Ç¤ªÊ¢¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿©»ö¤Î¸å¤Ï¡¢À¨¤¯¤ªÊ¢¤¬½Ð¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥í¥±¤Î¸å¤È¤«¡¢ÆÃ¤ËÊ¢¶Ú¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈë·í¤òÅÁ¼ø¤·¤¿¡£
¡¡Â¾¤Ë¡Öµ²±ÎÏ¥¯¥¤¥º¡×¤ä¡Ö¤µ¤æ¤ê¤ó¤´¤È¥Ó¥ó¥´¡×¤Ç³Ú¤·¤ó¤À¤¢¤È¡¢ÇµÌÚºä»þÂå¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¥Ï¥¦¥¹¡ª¡×¤ò²Î¾§¡£¤Á¤ç¤¦¤É¤³¤ÎÆü¿ÀµÜµå¾ì¤Ç¡ÖÇµÌÚºä46¡¡¿¿²Æ¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼2025¡×¤¬³«ºÅÃæ¡£¸åÇÚ¤¿¤Á¤ËÆÏ¤±¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¿¶¤ê¤â¸ò¤¨¤Æ¤ÎÇ®¾§¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾Â¼¤Ï¡Ö¤â¤ÎÀ¨¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤ó¤Ê¤ÈÆ±¤¸¶õ´Ö¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Æ¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢³«ºÅ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£