◇セ・リーグ 巨人5―4中日（2025年9月6日 バンテリンD）

巨人が1点を追う9回2死から中日に逆転勝利。125試合目で60勝に到達した。試合後、阿部慎之助監督（46）は2死満塁から値千金の同点打を放った代打の坂本勇人内野手（36）を称賛した。

8月12日の中日戦（東京D）に「6番・三塁」でスタメン出場したのを最後に、この日まで21試合連続ベンチスタート。そんな坂本が崖っ縁の場面でチームを鼓舞し、劇的な勝利を呼び込む現役最多の通算2446安打目を放った。

1点を追う9回2死満塁で松山が投じた4球目、外角低めの155キロ直球を気持ちで中前に運んだ。一塁ベース上では珍しくベンチに向かって雄叫びを上げ喜びを爆発させた。敵地にはため息が漏れ、巨人ベンチは歓喜に沸いた。

坂本の一打について阿部監督は「さすがの一言ですよね」と気持ちを込めて一言。中日の絶対守護神から放ったことに「凄く大きいことだと思います」とうなずき、「試合もなかなか打席もあげられないんですけど」と調整の難しい日々が続く中での大きな大きな一打を放った36歳を称えた。

改めて9回2死からの逆転劇に「やること全てやってね。あの増田の盗塁死も積極的に行ってくれて…そういうのがあったんでね。そういうミスもありましたけど、みんなが最後全員で勝った1勝だと思います」とナイン一丸でつかんだシーズン60勝目を振り返った。