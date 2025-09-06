ニッキューナナ・峯シンジが9月3日に配信されたABCラジオPodcast「ニッキューナナの秘宝感」で、高須クリニック・高須幹弥氏のYouTube動画について言及した。

©️ABCラジオ

ニッキューナナは8月中旬、YouTubeチャンネル「ニッキューナナch」に「ショートオ○ニストを呼んで対談してペンチプレス対決するやつ」というコント動画を投稿した。高須クリニック・高須幹弥氏とショートスリーパー・堀大輔氏の対談動画をパロディコントにしたもの。

こっちゃん選手は「高須さんとショートスリーパーで有名な堀さんという方が対談している動画がありまして。結構それがね、うちらの中では『おじさんとおじさんの対談面白いな』みたいな」とし、ベンチプレスの台に座って話し合う2人の様子を見ているとコントにしたくなったとパロディの経緯を明かした。

本家の動画は、1本目は2人の対談、2本目はベンチプレス対決。しかし、視聴者の注目はトークや筋肉ではないという。

峯シンジは「コメント欄がさ、『あのときさ、オナラしてない？』みたいな。『この秒数、オナラの音聞こえる！』」と、視聴者はオナラ疑惑で湧いていると指摘。

そして、ニッキューナナがコント動画を投稿した数日後に、高須氏はYouTubeチャンネルに「ニッキューナナにケンカ売られました！」というタイトルで動画を投稿。「ディスられている」と言いつつも笑いを堪えきれず吹き出す場面もあり、高須氏は喜んでいる様子だった。

こっちゃん選手は本人にバレてしまったことをすぐに確認したようだが、峯はファンからのDMで知ったという。

峯は「サムネがね、『ニッキューナナにケンカ売られました！』ってタイトルで、『怒ってます！』みたいな。見たくねぇ～」「でもさ、なんかさ、『こういうこと言ってましたよ』みたいなのも聞かなかったし、ファンの方から。『ぜひコラボやってくださいよ』『幹弥さんとコラボお願いしますよ』みたいなことしか言われなかったから、あれ？怒ってないんじゃね？」と語り、ファンの反応からも高須氏は怒っておらず、動画内でコラボ依頼があったのではないかと予想した。

「動画をさっき一緒に見たんですよ、スタッフさんと。（高須氏は）『堀さんを呼んで、堀さんとコラボしたほうがいいです』って」と、堀氏とのベンチプレス対決を提案されていたことに驚き。

こっちゃん選手も「いやいやいや、俺ら勝てねぇって！無理やって！」と笑っていた。

峯は「堀さんは好きだけど、ちょっとね、ベンチプレス対決は…。やめよう！オナラ対決にしましょう！」と、まさかの提案。

こっちゃん選手は「忙しいだろ！どっちも！俺らみたいに暇じゃねぇんだよ！」とツッコんだ。

こっちゃん選手の上海旅行記やエロ垢撲滅運動の成果などについても語っている。

ABCラジオPodcast「ニッキューナナの秘宝感」で無料配信中。

次回配信は、9月10日19時頃。

【番組概要】

■ABCラジオPodcast「ニッキューナナの秘宝感」

■配信時間：毎週水曜日19時頃

■配信場所：各種Podcastで配信

■パーソナリティ：ニッキューナナ（こっちゃん選手・峯シンジ）

■メールアドレス：297@abc1008.com

■番組公式X：@297_abc1008

■配信先はこちら