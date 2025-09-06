µÜ´ÛÎÃÂÀ¤¬½Å¤áÁ°È±¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥Ø¥¢¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃå¤Æ¤Û¤Û¾Ð¤à»Ñ¤Ë¡Ö¤ª¤Ü¤Ã¤Á¤ã¤Þ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤¤å¤ë¤¤å¤ë¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¤ª¤¹¤Þ¤·¥âー¥É¤À¡×
¢£ËË¾ó¤ò¤Ä¤¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë¤Û¤Û¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤ëµÜ´Ü
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÜ´ÛÎÃÂÀ¡ØFINEBOYS¡ÙÉ½»æ¥·¥ç¥Ã¥È¡¿¡Ø¥·¥Í¥Þ¥¹¥¯¥¨¥¢¡ÙÉ½»æ¥·¥ç¥Ã¥È①～②
ÆüÇ·½Ð½ÐÈÇ¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢9·î9ÆüÈ¯Çä¤Î¡ØFINEBOYS¡Ù10·î¹æ¡¦Snow ManµÜ´ÜÎÃÂÀ¤ÎÉ½»æ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
µÜ´Ü¤Ï½Å¤á¤Î¥«ー¥ë¤¬¤«¤«¤Ã¤¿Á°È±¥Ø¥¢¤ÇÅÐ¾ì¡£¥°¥ìー¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃå¤Æ¡¢ËË¾ó¤ò¤Ä¤¡¢¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë¤Û¤Û¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤Ü¤Ã¤Á¤ã¤Þ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤¤å¤ë¤¤å¤ë¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¤ª¤¹¤Þ¤·¥âー¥É¤À¡×¤È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÀä»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ªµÜ´Ü¤Ï9·î1Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿ÆüÇ·½Ð½ÐÈÇ¡Ø¥·¥Í¥Þ¥¹¥¯¥¨¥¢¡Ùvol.155¤ÎÉ½»æ¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£