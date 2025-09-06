女優の今田美桜（28）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は8日から第24週「あんぱんまん誕生」に入る。

＜※以下、ネタバレ有＞

「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」シリーズなどのヒット作を放ち続ける中園ミホ氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算112作目。国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかし氏と妻・暢さんをモデルに、戦争に翻弄されながら激動の時代を生き抜き、「逆転しない正義」にたどり着く柳井夫妻、のぶと嵩の軌跡を描く。

最新版の「人物相関図」（第24週以降）。第16週→第23週と7週ぶりに“復帰”した屋村草吉（阿部サダヲ）が引き続き掲載。第23週・第115話（9月5日）、柳井のぶ（今田美桜）朝田蘭子（河合優実）辛島メイコ（原菜乃華）朝田羽多子（江口のりこ）と21年ぶりの再会を果たしたが、柳井嵩（北村匠海）とはニアミスだった。

のぶとともに幼少期の頃から嵩を気に掛けてきた草吉。「アンパンマン誕生」の時が迫る中、風来坊のパン職人の動向、そして嵩との再会が注目される。

やなせ氏は54歳の1973年（昭和48年）、絵本「あんぱんまん」をフレーベル館から上梓。最初は平仮名表記だった。