演歌歌手の丘みどり（41）が6日、東京・両国国技館で単独公演を行った。女性演歌歌手が同所で公演するのは初めて。デビュー20周年記念曲「夜香蘭」など35曲を披露し、約4000人のファンを魅了した。

公演前の取材では、4日に肺炎のため亡くなった橋幸夫さん（享年82）への思いを明かした。テレビ番組で「いつでも夢を」をデュエットしたことがあるといい「リハーサルの時に“とても良い感じだよ”と言ってくださった」と回想。「とても悲しかった。またご一緒させていただきたかった」と、訃報を知った時の心境を明かし「橋さんに褒めていただいた『いつでも夢を』を、これからもステージやテレビ番組で歌い継いでいきたい」と話した。

今年は、デビュー20周年の節目の年。両国国技館での単独公演を万全な状態で迎えたいという思いから、約1カ月前に喉の手術を行ったという。詳しい病名については明かさなかったが「完治しました」と笑顔。「声は戻ったんですけど、響きとかがちょっと変わったので、新しい歌声が皆さんに良いと思ってもらえるように努めたい」と力を込めた。

また、両国国技館への強い思いも明かした。同所には、大相撲観戦のために何度も来たことがあるというが「客席から見るのと、ステージに立つのでは全然違った景色に見える」と丘。「この場所でコンサートができるなんて夢にも思っていなかったので、もの凄くうれしい」と感慨深げに語った。