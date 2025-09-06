aoen、初『TGC』で実力派の力量証明 雅久「ドキドキしていた」
BTSやSEVENTEENを擁するHYBEの傘下レーベル・YX LABELSが手がける7人組ボーイズグループ・aoenが6日、埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催された『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN／WINTER』に出演した。
【ステージ写真】圧巻のパフォーマンス！光り輝くaoen
aoenは、オーディション『応援-HIGH 〜夢のスタートライン〜』経て結成された。優樹（YUJU）、琉楓（RUKA）、雅久（GAKU）、輝（HIKARU）、颯太（SOTA）、京助（KYOSUKE）、礼央（REO）の7人で構成される新世代J-POPボーイズグループ。6月11日にデビューシングル「青い太陽（The Blue Sun）」をリリースした。
aoenは「青い太陽（The Blue Sun）」と「FINISH LINE 〜終わりと始まりの〜」を披露。寸分の乱れもないパフォーマンスと、ぶれない生歌という圧倒的な実力を証明し、観客を虜にした。
一方、トークではふんわりとした雰囲気も。雅久は「初めてなのでドキドキしていたのですが、この空間にいられてうれしいです」と満開の笑顔を見せた。
41回目となる『TGC』のテーマは「BEYOND TOGETHER！〜『共に創る』のさらにその先へ〜」。多数のモデル・俳優たちが最新の秋冬ファッションを披露し、メインアーティストにはFRUITS ZIPPER、ME:I、WILD BLUEらが登場する。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
