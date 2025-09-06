◇セ・リーグ 巨人5−4中日（2025年9月6日 バンテリンD）

巨人が中日に最大4点差をひっくり返して逆転勝ち。連敗を2でストップした。8回から6番手で登板した田中瑛斗投手（26）が1回無失点に抑え、日本ハム時代の2022年7月7日・ロッテ戦（ZOZOマリン）以来1157日ぶりとなる白星を挙げた。

先発の井上が2回4失点で降板も、3回以降、船迫、高梨、ケラー、中川が無失点の力投。バトンを受けた田中瑛は先頭打者の山本に中前打を許したが、後続を断って無失点でつないだ。

すると1点を追う9回2死満塁から代打・坂本が値千金の中前適時打を放って同点。続く吉川が二塁への適時内野安打で勝ち越した。

マルティネスが1点のリードを守りきり、38セーブ目を挙げた。

マルティネスからウイニングボールを受け取った田中瑛は「チームが勝ったことが1番うれしい。たまたま僕が勝ち投手になったんですけど…うれしいです」とかみしめた。

早い回からの継投でつなぎ、執念の逆転勝ちを呼んだ一戦に「雰囲気はいつもと変わらず。チーム一丸、ブルペン一丸となっていたところは変わらなかった。任されてイニングをゼロで抑えるってことは、もう全員が一致している認識。その通りいって良かった」と振り返った。

「これからの試合も特に大事になってくる。任されたイニングをゼロで抑えるってことは変えず、またこうやっていい結果に結びつけばいいなと思ってやります」と見据えた。