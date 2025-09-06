綱啓永、金髪姿に熱視線 黒革ジャケットでワイルドに『TGC』歩く
俳優の綱啓永が6日、埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催された『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN／WINTER』に出演した。
【全身カット】金髪姿やば！クールに決める綱啓永
ゆったりとした音楽の中、綱が登場するとファンからは歓声が起こった。すっきりと刈り上げ金髪を整えたヘアスタイルで、オーバーサイズの黒レザージャケットにカーキのパンツを合わせたワイルドなスタイル。終始クールな表情で、熱視線を集めた。
41回目となる『TGC』のテーマは「BEYOND TOGETHER！〜『共に創る』のさらにその先へ〜」。多数のモデル・俳優たちが最新の秋冬ファッションを披露し、メインアーティストにはFRUITS ZIPPER、ME:I、WILD BLUEらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
【全身カット】金髪姿やば！クールに決める綱啓永
ゆったりとした音楽の中、綱が登場するとファンからは歓声が起こった。すっきりと刈り上げ金髪を整えたヘアスタイルで、オーバーサイズの黒レザージャケットにカーキのパンツを合わせたワイルドなスタイル。終始クールな表情で、熱視線を集めた。
41回目となる『TGC』のテーマは「BEYOND TOGETHER！〜『共に創る』のさらにその先へ〜」。多数のモデル・俳優たちが最新の秋冬ファッションを披露し、メインアーティストにはFRUITS ZIPPER、ME:I、WILD BLUEらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。