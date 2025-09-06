◇パ・リーグ オリックス3―1日本ハム（2025年9月6日 京セラD）

オリックス・山岡泰輔投手（29）が粘った。同点の7回に2番手として登板。2死二、三塁を背負うも水谷を遊直に仕留め、無失点で切り抜けた。

「3者凡退が一番目指しているところで、課題はたくさんありますけど。ゼロで抑えられたことはよかったです」

直後に打線が勝ち越し、4勝目を記録。勝ちパターンの岩崎がベンチ外で、才木も前日に登板。その状況で託された7回を無失点で守り抜いた。岸田監督も「中継ぎもみんな、ポジション関係なくランダムに行くところも出てくる。そこで必死に結果を出してくれている」と、終盤戦での起用法に応えるリリーバーたちを称えた。

この日が35試合目の登板だった右腕は「僕以上に（岩崎）翔さんとか才木もかなり頑張っているので、負けないようにしっかりそのカバーをできたら。（ブルペン全体で）刺激になりながら、話しながらってところですごくいい感じなのかな」と、救援陣全体の雰囲気について言及。「とにかく一戦一戦（白星を）獲りにいって、少しでも勝ちが増えればいい」と、シーズン佳境を見据えた。