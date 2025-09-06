体型拾わないシャツ →【GU】で発見！ 40・50代が参考にしたい♡「こなれコーデ」

おしゃれも体型カバーも狙いたい大人世代に朗報！ 【GU（ジーユー）】で、ゆったりとしたシルエットのおしゃれシャツが販売中です。そこで今回はその人気シャツの魅力をスタッフさんの最旬コーデとともにご紹介。きれいめからカジュアルまで振り幅が広く、いつものコーデにさくっと羽織るだけでこなれ感を演出できそう。ぜひチェックして取り入れてみてください。

腰まわりまでカバーしてくれる一枚

【GU】「ドルマンスリーブシャツ」\2,490（税込・セール価格）

公式オンラインストアで「身体のラインを拾わず」「腰回りが隠れる」と紹介されている、ドルマンスリーブのシルエットが目を引くシャツ。ゆったりとした肩のラインが、ほどよいカジュアル感を演出してくれそうです。「カジュアルな表面加工を施した素材」とのことですが、きちんと感もあるので、シャツジャケットのようにアウター感覚でも使いやすそう。残暑の厳しい今の時期から秋まで大活躍が期待できる一枚です。

シルエットにさりげないメリハリを

どこか大人の余裕を感じさせる、バレルレッグパンツを合わせたオーバーサイズコーデ。シャツの前をざっくりと開け、襟を抜いて着ることで、ゆったりとしたシャツがこなれた印象に。デコルテまわりをほどよく開け、ウエストをベルトで締めてすっきりと見せることで、コーデにメリハリが生まれています。一見メンズライクなコーデも、ヒールサンダルを合わせればきれいめな仕上がりに。ナチュラルな大人カジュアルコーデが完成しています。

前をあけるときは縦ラインを強調して

シャツの前を開けてばさっと羽織るときは、ゆとりがありつつも縦のシルエットを強調できそうな着こなしがおすすめ。ハイウエストのワイドテーパードパンツを合わせて、腰から脚のラインをカバーしつつ、すっきりとした雰囲気に。インナーをコンパクトなリブニットトップスにしたことで、シャツのざっくり感とのバランスがGOOD。足もとや顔まわりもすっきりとまとめて、爽やかな大人の着こなしに仕上げています。

ティアードスカートを合わせた上級者コーデ

黒ならシックなスタイリングにも頼れそう。ティアードスカートを合わせた上級者コーデは、裾のボタンをざっくりとあけてシルエットに変化をつけて。首や手首まわりを見せることで、重くなりがちなコーデをすっきりと見せています。エレガントに偏りすぎてしまいそうなときは、足もとをスニーカーにすればこなれ感がアップ。きれいめな印象の着こなしに外しを効かせてみてください。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Momo.S