大谷翔平やイチロー氏が数々の記録を達成したオークランド・コロシアム

サッカー日本代表は現地時間は9月5日、米カリフォルニア州オークランドのオークランド・コロシアムで国際親善試合メキシコ戦に向けた前日練習を実施した。

2024年までMLBオークランド・アスレチックスの本拠地として使われていた野球場。ファンからは「サッカーできるん？」と驚きの声があがっている。

野球場としてのオークランド・コロシアムは日本人にとって縁がある。ドジャースの大谷翔平投手がエンゼルス時代に初安打、初勝利、メジャー100号、史上初の“W規定”到達、日本人初の30本塁打＆30盗塁の快記録を達成。さらにマリナーズなどで活躍したイチロー氏が日米通算2000安打を達成した地でもある。

普段とは違う独特の雰囲気に森保一監督や選手たちも、どこか困惑気味。SNS上では「ほんまにめっちゃ野球場」「スタンド、どこがメインとかバックとか難しそう」「野球場よりサッカーのピッチの方が小さいってことか！」「お客さんが入らないで有名なオークランド・コロシアムか」との声が寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）