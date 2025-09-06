俳優の山田裕貴（34）が5日放送のTBS「A-Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。NHK大河ドラマ「どうする家康」で共演した「嵐」松本潤（42）からのクレームを明かされる場面があった。

MCの笑福亭鶴瓶は山田をよく知る人物として、松本に事前取材を行った。松本は多忙な山田について「完璧や」と語ったとし、鶴瓶は「あいつは完璧に（せりふを）入れてくるから、俺は怠けてたらあかんって逆に思ってたらしい」とも証言した。

松本は以前「A-Studio＋」にゲスト出演した際に「あいつは次に大河（の主役）をやるんだ」「あいつは次真ん中に来る男だから」と語っていたとも明かした。

鶴瓶はさらに松本の山田に対する言葉として「あいつはほんまは根暗やと。なぜならばLINEの返事が遅い。だいぶ遅い」と紹介した。

すると山田は「それそう」とあっさり認め、「ほっといちゃうんですよ、携帯」とぶっちゃけた。

「撮影とか続いてると（携帯を）触りたくなくって。一日中置きっぱ（なし）とかもあって」と言い訳し、「まあちょっと…。嫁ちゃんには返すんですけど」と昨年3月に結婚した元乃木坂46で女優の西野七瀬には返信していると打ち明けた。

鶴瓶が「なんで嫁ちゃんに返すねん！潤に返せよ」とツッコむと、「いやいやそれはチームなんで。家族っていうチーム何で」と山田。

「別にそれが来なかったからって全然怒る人じゃないんですけど、なんかちゃんとやりたくなる人っていうか。きっちりしてるんだと思います」と説明した。