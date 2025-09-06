²¬ÅÄ¡¢ºÙÌî¡¢Ä¹Ìî¤¬¼ó°Ì¡¡ÃË»Ò¥´¥ë¥ÕÂè2Æü
¡¡¥í¥Ô¥¢¥Õ¥¸¥µ¥ó¥±¥¤¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯Âè2Æü¡Ê6Æü¡¦»³Íü¸©ÉÙ»ÎºùCC¡á7424¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼70¡Ë66¤Ç²ó¤Ã¤¿²¬ÅÄ¹¸Ê¿¤ÈºÙÌîÍ¦ºö¡¢67¤ÎÄ¹ÌîÂÙ²í¤Î¥Ä¥¢¡¼½é¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤¹3¿Í¤¬ÄÌ»»8¥¢¥ó¥À¡¼¤Î132¤Ç¼ó°Ì¤ËÊÂ¤ó¤À¡£2ÂÇº¹¤Î4°Ì¤ËÀæÀîÂÙ²Ì¤¬¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡ÄÌ»»5¥¢¥ó¥À¡¼¤Î5°Ì¤ËÁ°ÅÄ¸÷»ËÏ¯¤¬Â³¤¡¢4¥¢¥ó¥À¡¼¤Î6°Ì¤Ï¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×¤ÎÀ¸¸»»ûÎ¶·û¡£ÀÐÀîÎË¤Ï2¥¢¥ó¥À¡¼¤Î10°Ì¤Ç¡¢3¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Þ¤Ç¤Î65¿Í¤¬·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£°Å·¸õ¤Î¤¿¤á5Æü¤Î¶¥µ»¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤ê¡¢54¥Û¡¼¥ë¤ËÃ»½Ì¤µ¤ì¤¿¡£¡Ê½Ð¾ì117Áª¼ê¡á¥¢¥Þ2¡¢À²¤ì¡¢µ¤²¹27.6ÅÙ¡¢À¾ËÌÀ¾¤ÎÉ÷4.9¥á¡¼¥È¥ë¡¢´Ñ½°1248¿Í¡Ë