寝ている犬にご飯を近づけたときの行動が、Instagramで注目されています。投稿したのは、シーズーのハナちゃんと暮らす「ハナちゃんと僕の田舎暮らし」さん。投稿から5万回以上再生され、「夢だと思ってる？」「愛おしい～」といったコメントが寄せられています。

【動画：爆睡中の犬の顔に『おやつを近づけてみた』結果→『食べるかな』と思ったら…予想と違う展開】

眠っていても匂いに反応するハナちゃん

登場するのは、シーズーのハナちゃん。ハナちゃんはソファでうとうとしていたところ、飼い主さんからご飯の匂いを近づけられたんだそう。眠っているはずなのに、鼻がひくひくと動いて反応する姿はなんとも微笑ましいものだったとか。

「ご飯の匂い？」と気づいたように顔を上げたハナちゃん。しかし起き上がることはなく、そのまま再びうとうとし始めてしまったといいます。夢だと思っているのかもしれませんね。

2回目の挑戦！

2回目、飼い主さんはもう一度ご飯を近づけたんだそう。すると、ハナちゃんは再び鼻をひくひくとさせ、少し目を開けて反応を見せたといいます。寝ぼけ眼のまま動く姿がかわいらしく、思わず笑みがこぼれる瞬間でした。

3回目、いよいよ実際に食べさせようと、口元までご飯を近づけた飼い主さん。ハナちゃんは確かに匂いに気づいていて、ゆっくりと顔を近づけてきたといいます。ついに食べてくれるのでしょうか？期待が高まる瞬間です。

食欲より眠気が勝った瞬間

ところがご飯を前にしても、ハナちゃんはなかなか口を動かさなかったんだそう。鼻先まで来ているのに、食べようとせずじっとしたまま。どうやら眠気が食欲を完全に上回っていたようでした。

ついに口を開けたかと思えば、大きなあくびだったとか。食べることよりも眠そうな姿に、飼い主さんも思わず笑ってしまったといいます。食欲よりも眠気が勝ってしまったハナちゃんなのでした。

この投稿には、「眠気が勝ってしまう姿が愛おしい」「ご飯より眠いなんて可愛すぎる」「寝ぼけ顔に癒された」「思わず笑ってしまった」「大きなあくびにキュンとした」「ぽやぽやしててかわいい」「夢だと思ってそう」「かわいくて何回も見てしまう」といった声が寄せられています。

Instagram「ハナちゃんと僕の田舎暮らし」では、ハナちゃんとの日常が数多く投稿されています。愛らしい仕草やコミカルな瞬間がたくさん見られるアカウントで、日々の癒しを届けてくれますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ハナちゃんと僕の田舎暮らし」さま

執筆：junjun

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。